D'Reportage-Serie ëmmer dënschdes géint 19.25 Auer, also kuerz virum Journal, op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu - an duerno am Replay.

Eng gutt 2000 Joer sinn et hier, zanter dass Drauwen op der Musel ugeplanzt goufen an d'Reimer d’Wäikultur bei eis agefouert hunn. De réimeschen Dichter Ausonius war esou iwwert d’Musel a seng Wéngerte begeeschtert, dass hie se ëm 370 no Christus am Epos „Mosella“ veréiwegt huet. Dëst literarescht Denkmal iwwert d‘Musel ass dat eenzegt, dat bis haut erhalen ass. D'Geschäft mam Wäin ass wärend der Réimerzäit an eise Géigende sou gutt gaangen, dass sech eng Partie Wënzer a Wäinhändler eng gëllen Nues verdéngen konnten. Dat kann een esouguer haut nach un Rechter vun imposante Grafmonumenter vu räiche Wënzer feststellen. Fir déi nobel Patrizier an déi réimesch Zaldoten huet de Wäin zum alldeegleche Konsumartikel gehéiert. Apaart beléift war de sougenannte „Mulsum“, e Wäin, dee mat Hunneg, Lorberblieder, Fenschel, Anis an där Tricke méi verfeinert gouf.