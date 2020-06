D'Reportage-Serie ëmmer dënschdes géint 19.25 Auer, also kuerz virum Journal, op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu - an duerno am Replay.

1413. D’Elisabeth vu Görlitz krut d’Land als Dott iwwerdroen a féiert mat hirem Mann dem Anton vun Burgund en strammt Regiment. Hir affrontéiert Manéier geet dem Lëtzebuerger Adel géint de Stréch a Klierf setzt sech un d'Spëtzt vun den Éislecker, fir dem d'Burgunder d‘Stier ze bidden. Dat loosse sech d'Görlitz an de Burgunder net gefalen a setzen eng Arméi a Marsch, fir déi Klierfer kleng ze kréien. Den 8. August 1413 kommen d'Burgunder zu Klierf un an kässelen d’Buerg komplett an. Si hu grouss Quantitéiten u Liewensmëttel mat ugeschleeft an a knapp dräi Woche 40.000 Brout verdillegt, 9000 Liter Wäin erof geschott, nieft enger Onmass vu Fleesch a Fësch. Mä trotz enger neier Waff, der Nigra Magerita, enger Kanoun, kréien d'Burgunder d'Buergmauren net geknackt. No grousse Verloschter gi si ganz iwwerraschend d’Belagerung op an zéie sech zeréck an d'Festung Lëtzebuerg.