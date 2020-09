D'Reportage-Serie ëmmer dënschdes géint 19.25 Auer, also kuerz virum Journal, op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu - an duerno am Replay.

De Jang de Blannen, Kinnek vu Béimen a Grof vu Lëtzebuerg schenkt am Oktober 1240 der Stad Lëtzebuerg de Privileg vun engem Joermaart als Ofschloss vum Karschnatz. Deemools gouf dëse Maart um Hellege Geeschtplatto op der Schuedbuerg ofgehalen an ass 1610 op de Glacis geplënnert, wou en eng wichteg wirtschaftlech Roll gespillt huet. Enn vum 18. Joerhonnert huet sech d‘Schueberfouer – wéi de Maart genannt gouf - ëmmer méi zu enger Aart Vergnügungspark entwéckelt. De Stater City Musée hat iwwert d‘Schueberfouer eng extra Ausstellung op d'Been gestallt mat Schwéierpunkt op den Ufank vum 20. Joerhonnert. Dorënner reegelrecht Raritéiten, wäertvoll Objeten aus dem Ausland. Sou en donkelbrongen Widder, dee vun engem Karussell aus Däitschland staamt an als ee vun eelsten Exemplare vun der Welt gezielt gëtt. En anere raren Objet, deen ze bewonnere war, ass e Mercedes Silberpfeil aus den 1930er Joren, e ganzt raart Stéck, dat aus dem Münchener Stadtmuseum ausgeléint gi war.