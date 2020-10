D'Reportage-Serie ëmmer dënschdes géint 19.25 Auer, also kuerz virum Journal, op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu - an duerno am Replay.

Wéi rezent Fuerschungen erginn hunn, war de mächtegen Uerde vun den Tempelritter schonns am 12. Joerhonnert zu Roth un der Our an an der Buerg zu Veianen täteg, wou en eng net onwichteg Roll dierft gespillt hunn. Mä 1307 goufen Templer, déi als militäresch a geeschtlech Elite gefaart a gehaasst waren, op Uerder vum franséische Kinnek Philipp IV. an enger Razziaktioun am gesamten franséischen Machtberäich verhaft. Vill vun hinne kruten de Prozess gemaach a goufen higeriicht.

Déi Veianer Templer dergéint schénge méi Gléck gehat ze hunn, well déi dräi Lëtzebuerger, den Heinrich VII., den Äerzbëschof Balduin vun Tréier an de Peter vun Uespelt d'Hand iwwert si gehalen hunn. Nom Opléise vun den Tempelritter duerch Roum dierfte sech déi Veianer Templer aneren Uerde wéi deem vun de Johanniter, ugeschloss hunn. Mä d‘Mythen an d‘Legenden iwwert Tempelritter liewe bis haut weider, esou och d'So vun engem Templerschatz, deen op enger sécherer Plaz verstoppt léich .