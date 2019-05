Zu Luerenzweiler mécht e Lëtzebuerger Autosexpert deemnächst eng nei op. An huet vill wëlles.

Ausserdeem am Kapital:

200.000 Containere goufen d’lescht Joer vu Beetebuerg aus dem Eurohub Sud eraus an d’Welt geschéckt. Dat op bis zu 700 Meter laangen Zich. An et läit nach vill Potential op der Schinn.

Mir kucke mam Norbert Friob - Entrepreneur, Visionär a Papp vun de Mini Entreprisen - op seng Carrière zréck. A weise wéi kënschtlech Intelligenz eist Liewe verännere wäert an d‘EU haut scho viru grouss Erausfuerderunge stellt.