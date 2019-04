"No ART on AIR" - ëmmer donneschdes no 20 Auer e labberen Talk iwwer kulturell Theme mat interessanten Invitéen.

De Misch Feinen schafft als fräischaffende Kënschtler am Stol, mä hien ass awer och Koordinator vu Maskénada, an en ass Drummer bei Legotrip. Den Ament huet hien eng ganz Rëtsch Projeten, ënnert anerem mat Maskénada: do gëtt am Moment d'Produktioun “Kafkas Cave” ganz ongewinnt zu Réimech an engem Wäikeller gespillt, mat an der Haaptroll dem Max Thommes.

Ausserdeem hëlt d'Patricia Baum eis mat an d'Villa Vauban fir d'Expo "Plakeg" an de Claude Neu op Saarbrécken an den Historische Museum Saar fir d'Ausstellung "Steinerne Macht" iwwer Buergen a Schlässer an der Groussregioun.

De labbere Kulturtalk "No Art on Air" am Café "Gudde Wëllen" an der Stad ëmmer donneschdes um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou een d'Emissioun duerno och am Replay fënnt.