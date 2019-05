"No ART on AIR" - ëmmer donneschdes no 20 Auer e labberen Talk iwwer kulturell Theme mat interessanten Invitéen.

De leschte Weekend war de leschte "Food for your senses"! E Festival seet Äddi an hannerléisst schéin Erënnerungen an en etlech Froen.

Firwat geet et net méi weider? A wéi kënnen esou Organisatiounen an Zukunft nach méiglech sinn?

No Art on Air war beim "Funeral feast" derbäi.

De labbere Kulturtalk "No Art on Air" am Café "Gudde Wëllen" an der Stad ëmmer donneschdes um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou een d'Emissioun duerno och am Replay fënnt.