"No ART on AIR" - ëmmer donneschdes no 20 Auer e labberen Talk iwwer kulturell Theme mat interessanten Invitéen.

D'Jill Crovisier ass Dänzerin a Choreographin, si huet d'lescht Woch de 5. Lëtzebuerger Danzpräis gewonnen. Mat hire Choreographien ass si weltwäit ënnerwee. Den Ament ass si zu Lëtzebuerg fir eng kuerz Zäit an trëtt dëse Samschdeg mat hirem Stéck Zement/the Solo op.

De labbere Kulturtalk "No Art on Air" am Café "Gudde Wëllen" an der Stad ëmmer donneschdes um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou een d'Emissioun duerno och am Replay fënnt.