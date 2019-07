"No ART on AIR" - ëmmer donneschdes no 20 Auer e labberen Talk iwwer kulturell Theme mat interessanten Invitéen.

Si begéint een ëmmer an der Koppel, d'Karolina Markiewicz an de Pascal Piron schaffen zënter Joren op verschiddene Projeten zesummen a sinn dobäi ganz multidisziplinär. Als Kënschtler an als Proffen engagéiere si sech ëmmer fir Themen, bei deenen de Mënsch am Mëttelpunkt steet. Den Ament schaffe se haaptsächlech an der virtueller Realitéit.

Beim Jenny Fischbach schwätze se iwwer hir aktuell Aarbechten. De Loïc Tanson stellt eng Netflix-Serie vir, déi fir vill Diskussioun suergt "When the see us" iwwer en authentesche Fall aus den USA.

De labbere Kulturtalk "No Art on Air" am Café "Gudde Wëllen" an der Stad ëmmer donneschdes um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou een d'Emissioun duerno och am Replay fënnt.