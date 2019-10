"No Art on Air" weist sech an neiem Outfit, dës Woch mam Invité Christophe Wagner.

No Art BACK on AIR Making-Of vun der neier Saison

De labbere Kulturtalk klëmmt e Stack méi héich an ëmfänkt Iech mat guddem Wëllen an enger relaxer Ambiance mat nach méi Plaz fir intressant Gäscht an Themen.

Den éischten Invité ass de Realisateur vun der Serie „Capitani“, de Christophe Wagner.

De labbere Kulturtalk "No Art on Air" am Café "Gudde Wëllen" an der Stad ëmmer donneschdes um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou een d'Emissioun duerno och am Replay fënnt.

