"No ART on AIR" - ëmmer donneschdes no 20 Auer e labberen Talk iwwer kulturell Theme mat interessanten Invitéen.

De Claude Mangen ass den neien Direkter vum Mierscher Kulturhaus, mä nieft dem méi administrativen Job, huet hie seng Passioun fir d'Inszenéieren net vergiess. Gläich zwee Projete vun him stinn dës Saison um Programm: de Pir Kremer Owend "Um Stamminee" an d'Oper "Dido and Aeneas". Doriwwer erzielt e beim Jenny Fischbach.

Ausserdeem hëlt de Joël Seiller eis mat op d'Museumsinsel Hombroich an d'Christiane Kremer kennt dem Serge Tonnar seng "Aner Lidder".

De labbere Kulturtalk "No Art on Air" am Café "Gudde Wëllen" an der Stad ëmmer donneschdes um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou een d'Emissioun duerno och am Replay fënnt.

