D’Bady Minck ass op ville Festivallen doheem, als Produzentin mat hirer Produktiounsfirma “Amour fou” oder als Realisatrice mat hiren eegene Filmer.

Wat si an all de Jore schonn alles erlieft huet beim Film, an der Konscht, zu Wien an zu Lëtzebuerg, erzielt si dem Jenny Fischbach bei No Art on Air.

Ausserdeem huet de Pierre Jans de Bela B. vun “Die Ärzte” bei enger Liesung begéint an d’Patricia Baum huet sech zu Köln Urban-Art-Wierker ugekuckt.

