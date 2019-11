Obwuel een déi meescht net iesse soll. Vill Leit net frou si mat deenen déi iesse kann, Champignone spillen eng ganz wichteg Roll an eisem Liewen.

Ouni Champignone géifen eis Bëscher am doudegen Holz a Blieder erstécken. Am Pisa weise mer wéi d’Pilzer alles zersetzen. Gi gewuer wourunner een erkenne kann wéi eng gëfteg sinn. Waren an enger grousser ënnerierdescher Champignon s Ziichterei. Gesinn firwat mer ouni Schimmelpilzer verschidde Liewensmëttel guer net hätten. An de Mister Science wëll Béier brauen. Mat Hief-Pilzer aus dem Baart.

Klengt Liewewiesen, grouss Wierkung

Firwat eis Bëscher ouni Champignonen géifen erstécken a wourunner een erkennt, wéi eng Pilzer gëfteg sinn.

Champignons-Ziichterei ënnert der Stad

An engem ale Keller zu Anderlecht plécke se all Dag 4 Tonne Champignonen

Leckere Schimmelpilz um Teller

Firwat mer ouni Schimmelpilzer verschidde Liewensmëttel guer net hätten.

Béier aus Baart-Hiefen

De Mister Science wëll Béier brauen. Mat Hief-Pilzer aus sengem Baart.

