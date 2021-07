Wéi d’Genen eis zu deene Mënsche maachen déi mer sinn

De Chris Romitelli huet eng extrem rare genetesch Krankheet. Duerch en DNA Test weess d’Famill zanter kuerzem a wéi engem Gen de Feeler ass. Wéi siche se an der DNA no Krankheeten a kéint dat och nei Therapie méiglech maachen? Mir testen och op ee seng Genen duerch Sport oder Meditatioun verännere kann. A weisen wéi se am forensesche Labo mat DNA Analyse e Verbrieche kënne opklären.

DNA Lotterie

Firwat mir net ëmmer eisen Eltere gläichen.

Säin Altere stoppen

Op een duerch Sport oder Meditatioun seng Gene verännere kann.

Feeler an de Genen

Wéi se an der DNA no den Ursaache fir Krankheete sichen.

Verbriechen opklären

Wéi se an der forensescher Genetik no DNA Spuere sichen.

Verbriechen opklären Wéi se an der forensescher Genetik no DNA Spuere sichen.

Fotogalerie