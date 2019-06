Am kritesche Kinosmagazin "Review" geet et ëm zwee Thriller.

Am Review - dem kritesche Kinomagazin vun dëser Woch huelen Danièle Michels an de Loïc Tanson 2 Filmer ënnert d'Lupp an deenen d'Spannung am Mëttelpunkt steet: de Psycho Thriller "Greta" mam Isabelle Huppert, an den eenzegaartege Polizei Film "Dragged Across Concrete" mam Mel Gibson a mam Vince Vaughn.