Réalisatioun: Yann Tonnar

D'Philharmonie ass eng grouss Maschinn an där lauter kleng Zännriedercher dréien fir se um Rullen ze halen. Mir ginn sengem Direkter dem Stephan Gehmacher bei der Aarbecht no, an entdecken d'Banneliewen vum Concerts-haus, an e puer vun de ville Mataarbechter déi mussen zesumme spillen fir déi iwwert 450 Concerten am Joer iwwert d'Bühn ze bréngen.



Iwwert de Yann Tonnar

De Yann Tonnar ass de creative producer vun der Serie routwäissgro, mat däer hien 72 Episoden produzéiert huet. Zesummespill ass seng drëtt Episod an däer Serie dei hie selwer réaliséiert. Doriwwer eraus huet hien eng sëllegen Documentairen gedréit (Weilerbaach, Schrebergaart, De Bopebistro Tour), bei puer Episoden vun de Sitcomen Weemseesdet an Zëmmer ze verlounen matgeschriwwen a Regie gefouert, an Videoclippen gedréit. Hien ass och de Generalsekretär vun der Lëtzebuerger Associatioun vun de Réaliusateuren a Scénaristen (LARS), an de President vun der lëtzebuerger Filmakademie.