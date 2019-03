D’Meedche mat den Déieren e Sonndeg um 19 Auer op RTL.

SYNOPSIS

D'Claudine këmmert sech em d'Déieren am Parc Merveilleux, am Kader vun engem « atelier protégé ». Tëscht der Fleeg vun den Déieren, dem Austausch mat de Frëndinnen aus dem Park , an de gemeinsame Momenter mat de Schwësteren, ass dem Claudine säin Alldag gutt gefëllt. Hatt huet eng Leidenschaft fir Deieren entdeckt, seng Plaz an der Gesellschaft fonnt, an e Sënn fir säi Liewen. « D’Meedche mat den Déieren » deckt lues a lues déi verschidde Facetten vum Claudine op, eng jonk a beréierend Fra, e bësschen anescht, mee och guer net esou.