De Bopebistro Tour ass e Film deen de Serge Tonnar a seng Band Legotrip begleet, bei hirer akustescher Tour 2012 duerch d'Duerfcafé'en vum Ländchen.

Mam Camper geet et vun der Stad iwwer Miersch bis op d'Éislécker Koppen. E roude Fuedem zitt sech duerch d'Geschichten déi an de Lidder erzielt ginn, an deenen déi an de Gespréicher mat de Bomen a Bopen op d'Tapéit kommen: staarken Tubak. En authentesche lëtzebuerger Film iwwert d'Liewen, den Doud, d'Musek an de Branntewäin. Souzesoen en ethnolomusikologescht Dokument, iwwer Duerfbiller dei sech änneren, Caféskulturen déi verschwannen, an Erënnerungen déi sech opléisen. E Film fir op d'Long ze zéien, bei engem Patt Béier a mat vill Musek.



De Film gouf realiséiert vum Yann Tonnar, dem Serge sengem Brudder.

Dëse Film ass spontan entstan, an der allgemenger Begeeschterung déi d'Bopebistro Tour 2012 ausgeléist huet. Mat enger klenger Handkamera goufen déi 12 Concerten vun der Tour festgehal. Den Zuschauer soll d'Gefill kréien, selwer matzen am Gewulls a Gedrénks vum Bistro ze sëtzen, fir de Concert'en nozelauschteren.



An enger zweeter Phase goufe Gespréicher mat de Wiertsleit an hire Frënn a Familljen opgeholl. Hier Erënnerungen, Erliefnisser a Liewenswäisheeten zeechnen e Bild vun enger bestëmmter Zäit a Plaz. Geschichten aus dem Liewe gegraff, grad esou riicht eraus a batter-séiss wéi d'Lidder déi am Film zur Geltung kommen.

Eng Low-Budget Produktioun vu MASKéNADA.