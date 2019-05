Lëtzebuergesch Versioun vu Linster Studios mat de Stëmme vun Yannik Sand, Christophe Strotz, Jang Linster, Simon Larosche a villen aneren.

Realisatioun : Christoph an Wolfgang Lauenstein, Sean McCormack

Productioun : Fabrique d’Images, Ulysses, Skyline, Moetion Films

Durée : 85′

Joer: 2018

Lëtzebuergesch Versioun vu Linster Studios mat de Stëmme vun Yannik Sand, Christophe Strotz, Jang Linster, Simon Larosche a villen aneren.

De Luis huet keng Kollegen a säin Papp, en Ufolog, ass méi domat beschäftegt ausserierdesch Liewen ze sichen ewéi mat de Problemer vun sengem Jong. Enges guddes Daags maachen dräi Ausserierdescher virum dem Luis senger Hausdier eng Brochlandung. Hien frënnt sech schnell mat hinnen un an verstoppt se virun sengem Papp well deen mengt Ausserierdescher wären geféierlech. Wéi de Luis soll an e Foyer geschéckt ginn iwwerleet hien, ob en net soll mat sengen neie Kollegen fortfléien …