Weltall-Missiounen aus de leschte 50 Joer a wéi eng Roll Lëtzebuerg bei neien Expeditioune spillt

E klenge Roboter soll um Mound no Waasser sichen. Programméiert gëtt en zu Hollerech. Mir krute gewisen wéi se dat maachen. Kucken awer och zréck. Op déi grouss Momenter aus 50 Joer Weltraum-Geschicht. Wat aktuell alles ronderëm d’Äerd flitt. Wat mer vun deene Missiounen hunn. Waren zu Darmstadt am Kontrollzentrum vun der ESA. An de Mister Science wëll erausfannen op een en Asteroid deen op d’Äerd ënnerwee ass, mat enger geziilter Sprengung deviéiere kann.