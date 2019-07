Haut um 20 Auer gëtt de Film "Perl oder Pica" (Petits secrets, 2006) als Hommage un de bekannten Cineaste op RTL Télé Lëtzebuerg gewisen.

Realisatioun : Pol Cruchten

Productioun : Red Lion, Amour Fou Luxembourg

Durée : 90′

Joer: 2006

Mat: Ben Hoscheit, André Jung, Nicole Max, Anouk Wagener, Luc Feit, Thierry Van Werveke, Marcello Mazzarella, Gintare Parulyte, Loic Peckels

Ufank vun de 60er Joeren: den Norbi huet 12 Joer a lieft an enger klenger Industriestiedche mat sengen Elteren a senger Schwëster. Dat Joer gëtt hie confrontéiert mat de Geheimnisser vum Liewen, mat der Sexualitéit an dem Krich, Saachen déi hien net verstoe kann, well een an deeër Zäit de Kanner näischt erkläert huet. Tëscht sengem Papp, deen huet eng Librairie an ass ganz streng, dem Schoulmeeschter Treines, dee Streech verdeelt an dem Här Pinato, vun deem den Norbi mengt hie wier e Mäerder, muss de Jong och nach d’Geheimnis vum Buschtaf “P” léisen, dee säi Papp regelméisseg an den Agenda schreift. An dann ass do och nach de Fred, deen him vun Nazien, Refractairen a Gielemännercher schwätzt.