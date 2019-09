"D’Summervakanz" e Sonndeg um 19 Auer op RTL.

D’Summervakanz ass laang an d’Mahée langweilt sech. Mee zum Gléck si jo do seng Schwësteren mat deenen hatt spille kann. Just déi si vill méi al wéi hatt, an hunn net onbedéngt déi selwecht Interessen wei e siwen Joer aalt Kand. Mee d’Mahée hält sech drun wei de Geck un de Bengel. ‘D’Summervakanz’ ass e witzegen an touchanten Portrait vun engem klenge Meedchen wat versicht seng Plaz a senger Famille ze fannen.