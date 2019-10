"Zesummespill" e Sonndeg um 19 Auer op RTL.

D'Philharmonie ass eng grouss Maschinn an där lauter kleng Zännriedercher dréien fir se um Rullen ze halen. Mir ginn sengem Direkter dem Stephan Gehmacher bei der Aarbecht no, an entdecken d'Banneliewen vum Concerts-haus, an e puer vun de ville Mataarbechter déi mussen zesumme spillen fir déi iwwert 450 Concerten am Joer iwwert d'Bühn ze bréngen.