An der aktueller Kris ass Asien an engems de Käer vum Problem an en Usaz vun Hoffnung.

De Virus kënnt aus China, gouf laang Zäit verheemlecht an huet sech vun do aus an d’ganz Welt verbreet. Usaz vun Hoffnung, well China, mä och Südkorea, Japan an Taiwan am Gaang sinn, de Wee aus der Kris ze fannen. E franséischen Documentaire weist wéi déi asiatesch Länner mat der Kris ëmgaang sinn a wat fir eng autoritär, sanitär an technologesche Mesüren, Spiggelbiller vun de lokale Kulturen, am Kampf géint de Virus agesat goufen.