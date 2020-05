De spezielle Programm op RTL ZWEE gëtt all Dag am Livestream op RTL.lu an op der App gewisen.

Sonndeg 17. Mee um 20:00: The Road Uphill Realisatioun: Jean-Louis Schuller Mat: Andy Schleck, Fränk Schleck, Fabian Cancellara, Stuart O'Grady, Jens Voigt, Philippe Brunel & Phil Liggett Produzenten: David Grumbach, Paul Thiltges 2011 war dat éischt Joer wou déi zwee Schleck Bridder mat der neier Lëtzebuerger Equipe Leopard Trek un den Départ vum Tour de France goungen. Et sollt en historescht Joer ginn. Ni virdrun an der Geschicht vum Tour stoungen zwee Bridder zesummen um Podium op de Champs-Élysées. Op der 18. Etapp erop op de Col du Galibier hat den Andy kuerz virdrun “en solitaire” eng Etapp gewonnen, déi hir Plaz an der Sportsgeschicht fonnt huet. De Film erzielt d’Course an d‘Kulisse vum Team Leopard Trek an de Bridder Schleck am Tour de France 2011. Sonndeg 17. Mee um 21:30: „Leopard: Requiem for a Team“ Documentaire vum Tim Hensgen Requiem for a Team! 3 Joer Lëtzebuerger Vëlosgeschicht . D’Highlights , awer och déi grouss Defaiten. Vun de groussen Erwaardungen an déi Lëtzebuerger Vëlosekipp, déi gestart war, fir alles ze gewannen, iwwert d'Euphorie zu Lëtzebuerg mat de Victoirë vun de Gebridder Schleck, bis bei dat vill ze séiert Enn vun där Aventure.