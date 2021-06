Nodeems se ëm ee Joer verréckelt goufen, fänken elo den 23. Juli déi Olympesch Spiller zu Tokio un.

Eis Sportler hunn hir Efforten nach emol verstäerkt, fir sech géint hir europäesch Konkurrenten duerchzesetzen an ee vun den ëmkämpften Tickete fir op Tokio ze kréien.

Ënnert deenen, déi gekämpft hunn, war och den Flavio Giannotte, de Lëtzebuerger Fechter mat sengem aussergewéinlechem Parcours. Dës Qualifikatioune waren an engems säi Competitiouns-Comeback no enger Blessure, déi him bal seng Karriär kascht hat. Mat 25 Joer beweist de Flavio Giannotte, dass hie sech jiddwer Erausfuerderung stellt.

Mir erliewe mat him säin Alldag zu Lëtzebuerg a ware mam Sportler zu Madrid op där Kompetitioun op där hoerschaarf d’Tokio-Decisioun gefall ass. D’Valentine Patry, de Morgan Doux, Thomas Gathy a Maxime Quéméner hunn hie wärend bal engem Joer um Wee vum olympeschen Dram begleet.