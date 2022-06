En Donneschdeg no 10 Auer hält de Wolodymyr Selenskyj via Visio-Konferenz eng Ried an der Chamber um Krautmaart.

Op RTL ZWEE an RTL.lu iwwerdroe mir dës Sëtzung vun 10 Auer un, bei där den ukrainesche President sech un d'Chamber riicht. Dem Wolodymyr Selenskyj seng Ried gëtt op Franséisch iwwersat.