20:00 - 21:00

Doku: D’Léiwinnen - 2. Deel Joer: 2022

Durée : 50 Minutten

Realisatioun/Produktioun: Tim Hensgen/RTL 2022 stoung fir d’Rout Léiwinnen den zweeten Deel vun der Qualifikatiounscampagne fir d’Weltmeeschterschaft um Programm. E groussen Challenge fir déi jonk Ekipp, déi den Exploit fäerdeg bruecht hat, fir zwou Victoiren ze feieren. Den Tim Hensgen huet d’Dammennationalekipp nees dierfen dat ganzt Joer hannert de Kulisse begleeden. 21:00 - 22:00

Doku: D’Léiwinnen – 1. Deel Joer: 2021

Durée : 50 Minutten

Realisatioun/Produktioun: Tim Hensgen/RTL Fir d'éischte Kéier an der Geschicht vum Lëtzebuerger Dammefuttball spillen d’Rout Léiwinnen eng offiziell Qualifikatiounscampagne fir eng Weltmeeschterschaft. Mëttlerweil huet d’Ekipp vum Dan Santos 5 Matcher hannert sech. Dorënner den Duell géint d’Weltklassekipp aus England, awer och déi historesch Victoire an Nordmazedonien. Den Tim Hensgen huet d’Dammennationalekipp bei hirer Rees begleet a bitt Iech en exklusive Bléck hannert d’Kulissen.