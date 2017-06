© Roland Miny - pressphoto.rtl.lu

© Roland Miny - pressphoto.rtl.lu

© Roland Miny - pressphoto.rtl.lu

En Dënschdeg den Owend, 27. Juni war eng éischt "Garden Party" op Schlass Bierg, e Freideg, 30. Juni ass dann déi zweet.Op den zwou Receptioune empfänken déi groussherzoglech an déi ierfgroussherzoglech Koppel d'"Forces vives" vun der Natioun.Deux réceptions sont organisées sous forme de "garden party", en présence de Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse, accompagnés de Leurs Altesses Royales le Grand-Duc Héritier et la Grande-Duchesse Héritière, auxquelles sont conviées les "forces vives" de la Nation (industrie, finances, assurances, commerce, artisanat), les principaux responsables des Syndicats, des Chambres professionnelles, des Institutions de l'Union Européenne ou encore des personnalités agissant dans le cadre d'oeuvres caritatives, de représentants des Cultes, du monde de la Culture, de l'Enseignement, des Fédérations, de la Justice, de l'Armée et de la Police grand-ducale, ainsi que les Hauts Fonctionnaires auprès des différents départements ministériels.