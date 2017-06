X

De Grand-Duc an de Educatiounsminister Claude Meisch waren op Visite an der Annexe vum Lycée Technique du Centre um Kierchbierg. Ronn 420 Schüler, aus 50 verschiddene Länner, sinn do an 6 Accueilsklassen, wou si eis Sprooch, eis Kultur an d'Basis vun der Educatioun léieren, agedeelt.



D’Zil ass et, dass dës Schüler no e puer Joer den Niveau erreechen, fir kënnen an de lëtzebuergesche Schoulsystem ze wiesselen an an eis Gesellschaft integréiert ze ginn. Un éischter Platz steet do natierlech d’Kompetenz vun der Sprooch.





Extrait Wilhelmus (28.06.2017) Gesonge vun de Kanner aus dem Accueilsklasse vum LTC Onkommentéiert Videomaterial

D’Schüler haten d’Chance dem Grand-Duc ze weisen, wéi bei hinnen de Schoulalldag ausgesäit a wat hir Progrèse sinn. An engem kuerze Gespréich goung et haaptsächlech ëm Freet, Gléck, Zefriddenheet an Dankbarkeet.

Virun allem d’Motivatioun an d’Loscht vun deene Jonken, fir ze léieren, ass opgefall. Fir dat dëst nach méi gefërdert gëtt, gëtt an den Accueilsklassen och op déi digital Medie gesat. Zum Beispill am Projet “Digital Classroom”.

Zum Schluss vun der groussherzoglecher Visite am LTC gouf et dann och nach emotional. E puer Schüler hu vun hirem Calvaire erzielt, dee si hannert sech hunn, fir op Lëtzebuerg ze kommen. Ganz ënnerschiddlech Geschichte goufen do erzielt.

A fir säi Wee an de Grand-Duché ze visualiséieren, huet all eenzele Schüler deen op e Plakat gemoolt.