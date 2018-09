Life&Style: Am meeschte gelies

D'Hochzäit huet de Réimecher Buergermeeschter Jacques Sitz gehalen.



Et gouf am ganz enke Familljekrees gefeiert.



"Mir sinn schonn zënter 12 Joer beieneen a freeën eis op eise weidere gemeinsamen Wee!", esou den Tommy Schlesser géintiwwer RTL.



Eréischt virun e puer Woche war d'Raphaëlle Dickes de Schauspiller op e Filmset am Cornwall besichen.