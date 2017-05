Haut ass an der Stad eng méi lass - well et gëtt héije Besuch erwaart!

D'Kate Middleton, d'Fra vum briteschen Trounfolger, dem Prënz William, ass haut am Grand-Duché op Visite. Den Intressi ass grouss. Eng Honnert Pressevertrieder aus dem In- an Ausland sinn accreditéiert, fir dëst Evenement ze couvréieren.



D'Visite vun der britescher Prinzessin schreift sech an de Kader vun der Commemoratioun fir den 150. Anniversaire vum Traité vu London. Et ass ee chargéierte Programm, deen déi zukünfteg britesch Kinnigin erwaart.