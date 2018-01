A Reportage d'Tata erëmerkannt (04.01.2018) Den Daniel Atz, en Amerikaner mat neiem Lëtzebuerger Pass, hate mir iech virgestallt. Eng Fra vun Esch huet dem Daniel seng Urgroussmamm erëmerkannt. D'Anna Theinen war bal aus der Fotell gefall, wéi si am Reportage iwwer den Lëtzebuerger-Amerikaner Daniel Atz hir Tatta erëmerkannt huet. Si huet als éischt Kontakt mat RTL, du mam Daniel Atz an du mat hirer Cousine konnten ophuelen. Am Dezember hu sech den Daniel an d'Anna am Grand-Duché getraff.

