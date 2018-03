Journée de Découverte bei CastingLux (20.03.2018) Et kennt een hien als Schauspiller virun der Kamera oder als Regisseur vun Theaterstécker. Mä den Nilton Martins ass mëttlerweil och Casting Director.

Mir ware bei der Journée Decouverte vu CastingLux dobäi an hunn den Nilton bei engem richtege Casting mat ganz ville neie Gesiichter iwwert d'Schëller gekuckt.Den Nilton Martins ass a sengem Element. Fir d’lëtzebuergesch Co-Produktioun „Jumbo“ cast hien eng Schauspillerin fir d'Roll vum Fati: Weiblech, 30 bis 50 Joer al, franséischsproocheg, afrikanesch Origine a gäre mat Accent. Déi bekannt Nimm hei am Land falen do scho mol ewech. Den Nilton huet also Amateure gesicht, net nëmmen op Facebook, mee och zu Fouss. Dat nennt hie „Casting sauvage“.Fir déi Aarbecht méi einfach ze maachen, huet den Nilton CastingLux gegrënnt. Leschte Samschdeg war déi drëtt Journée Découverte vun dësem Service. Hei kann ee sech als Schauspiller, Statist, mee och als Dänzer oder Museker an eng Online-Datebank androen. Iwwer 300 Leit si komm, dräi Fotografe hu scho mol dofir gesuergt, datt Grouss a Kléng déi richteg Biller fir hire Portfolio kruten.Viru 7 Joer hat den Nilton ugefaangen, nieft senger Schauspillerei och ze Casten. Hie kennt vill Leit, déi gäre virun der Kamera stinn. Dofir hat den Andy Bausch hien, deemools um Tournage vum Film “D’Belle Epoque” gefrot, no Statisten ze sichen.De Comité vu CastingLux huet mëttlerweil 8 Memberen. E puer hu Film-Etüde gemaach oder hunn Erfarungen am Event-Management.