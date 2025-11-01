De Grand-Duc Henri ass an Ägypten gereest
De fréiere Lëtzebuerger Staatschef ass op Invitatioun vum President Abdel Fatah El-Sisi an Ägypte gereest.
Hei huet de Grand-Duc Henri un der Inauguratioun vum Grand Egyptian Museum deelgeholl. Hie gouf vum Lëtzebuerger Regierungschef Luc Frieden begleet. Nieft dem Lëtzebuerger Premier an dem fréiere Staatschef, waren ënner anerem d'Premierministere vun der Belsch an Holland bei der Inauguratiounszeremonie vum Musée present.
Um Bord vun der Inauguratioun haten d'Regierungscheffe vun de Benelux-Staaten dann och eng Entrevue mam ägyptesche President. De Luc Frieden hat iwwerdeems Gespréicher mam Palästinenser-President Abbas a mam libaneesesche Regierungschef Salam.
Méi Informatiounen am Schreiwes vum Staatsministère:
Le Premier ministre Luc Frieden au Caire (1-2.11.2025)
Communiqué par : ministère d’État
À l’invitation du président de la République arabe d’Égypte Abdel Fattah al-Sissi, le Premier ministre Luc Frieden a assisté ce weekend, ensemble avec les autres Premier ministres du Benelux, Bart de Wever et Dick Schoof, à la cérémonie d’inauguration du Grand Musée Egyptien au Caire, l'un de plus importants projets culturels de notre époque.
De nombreux chefs d'État et de Gouvernement, ministres et autres personnalités du monde entier, étaient présents à l'inauguration pour rendre hommage à la contribution unique de la civilisation égyptienne à l'histoire de l'humanité.
En marge de la cérémonie, les Premier ministres du Benelux ont eu un entretien avec le président égyptien al-Sissi au Palais présidentiel. Les échanges ont essentiellement porté sur la situation au Soudan et au Proche Orient où l'Egypte joue un rôle clé dans le processus de paix pour Gaza. Le Premier ministre Luc Frieden a également eu des entretiens avec plusieurs autres dirigeants de la région, en particulier le président de Palestine Mahmoud Abbas et le Premier ministre du Liban Nawaf Salam.