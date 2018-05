Hollännesch Kinnekskoppel op Visitt: Rep. Nadine Gautier



Kinnekleche Besuch ass vun haut, Mëttwoch, un hei zu Lëtzebuerg. Déi hollännesch Kinnekskoppel Willem-Alexander a Maxima sinn 3 Deeg laang op Visitt, déi leschte Kéier, wou si hei waren, läit genee 5 Joer zeréck. 3 Deeg stinn elo un, wou net nëmme kulturell Aktivitéiten um Programm stinn. De Fokus gëtt och op déi wirtschaftlech Zesummenaarbecht tëscht béide Länner geluecht.Wou d'Kinnigin Maxima an de Kinnek Willem-Alexander déi nächst dräi Deeg genee ënnerwee sinn, seet eis d'Nadine Gautier.

Den hollännesche Kinnek mat senger Famill.

Am Laf vumde Moie kënnt déi kinneklech Koppel aus Holland um Findel un a gëtt do ënnert anerem vum Ierfgroussherzog Guillaume a senger Fra Stephanie empfaangen. Och d'Ministesch fir d'Groussregioun, Corinne Cahen, ass mat dobäi. Duerno da geet et an de Palais an d'Stad bei de Grand-Duc Henri an d'Grande-Duchesse Maria Teresa, ier eng Gerbe virum Solidaritéitsmonument um Kanounenhiwwel néiergeluecht gëtt. Et sinn Audienze mam Chamberpresident Mars di Bartolomeo, dem Premier Xavier Bettel an dem Ausseminister Jean Asselborn virgesinn. Ganz traditionell Aktivitéite bis dohinner. An dat bleift och esou um éischten Dag. Zum Beispill mat enger Séance académique oder och nach engem Trëppeltour iwwert d'Corniche.Engëtt et e bësse méi variéierte Programm. De Kinnek Willem-Alexander besicht hei mat senger Fra an nees mat der Ministesch Corinne Cahen d'Héichiewen um Belval. E bësse méi spéit geet et dann an d'Uni.lu, wou ënnert anerem eng Presentatioun iwwert d'Space Resources ofgehal gëtt.Méi kulturell geet et duerno weider. Zu Veianen gëtt d'Expositioun "Relatiouns: The Nassaus and Luxembourg" opgemaach. D'Kollektioun regruppéiert nieft Lëtzebuerger Stécker, aus dem Besëtz vun der groussherzoglecher Famill, och Ausstellungsstécker, déi an hollännescher Hand sinn. D'Expo selwer ass fir de grousse Public bis den 19. August op.Ëm d'Relatiounen tëscht Lëtzebuerg an Holland geet et dann och wärend dem Rendez-vous e bësse méi spéit. An der Chambre de Commerce si Lëtzebuerger an hollännesch Entreprisen invitéiert fir Gespréicher, a Präsenz vun der Ëmweltministesch Carole Dieschbourg. En Donneschdeg den Owend ass dann eng Receptioun vun der hollännescher Koppel an der Philharmonie.besichen esouwuel déi kinneklech wéi och déi groussherzoglech Koppel d'Entreprise "Neobuild" an de Multimodal vun den CFL. No der Mëttesstonn fléien de Kinnek Willem-Alexander an d'Kinnigin Maxima nees heem.Viru genee 5 Joer waren de Kinnek Willem-Alexander an d'Kinnigin Maxima déi leschte Kéier zu Lëtzebuerg, dat e puer Deeg nodeems si d'Kroun iwwerholl haten. Déi éischte Rees als Kinnek a Kinnigin hat si deemools an de Grand-Duché gefouert.

Den detailléierte Programm

Communiqué par: Service information et presse du gouvernement

Sur invitation de LL.AA.RR. le Grand-Duc et la Grande-Duchesse, LL.MM. le roi et la reine des Pays-Bas effectueront une visite d'État au Luxembourg du 23 au 25 mai 2018. Les souverains seront accompagnés du ministre des Affaires étrangères du royaume des Pays-Bas, Stef Blok, et de la secrétaire d'État à l'Infrastructure et à la Gestion des eaux du royaume des Pays-Bas, Stientje van Veldhoven.

23 mai 2018

À leur arrivée à l'aéroport de Luxembourg, les souverains des Pays-Bas seront accueillis par le couple grand-ducal héritier et par le ministre de la Famille et de l'Intégration, ministre à la Grande Région, Corinne Cahen.

L'accueil officiel de LL.MM. le roi et la reine des Pays-Bas par LL.AA.RR. le Grand-Duc et la Grande-Duchesse aura lieu sur le parvis du palais grand-ducal. Après les honneurs militaires, l'interprétation des hymnes nationaux, le passage en revue des troupes et la présentation des délégations respectives, le couple royal des Pays-Bas et le couple grand-ducal auront un entretien en tête-à-tête au palais.

Le programme prévoit ensuite le dépôt d'une couronne de fleurs au monument national de la Solidarité luxembourgeoise par LL.MM. le roi et la reine des Pays-Bas, en présence du Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, et du chef d'état-major de l'armée, le général Alain Duschène. À la sortie du monument, ils salueront les porte-drapeaux, les membres du Comité pour la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale ainsi que les représentants des mouvements et associations patriotiques.

Les souverains néerlandais rejoindront le palais grand-ducal pour un déjeuner privé en présence du couple grand-ducal et du couple grand-ducal héritier.

De son côté, le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, rencontrera son homologue Stef Blok. Les relations bilatérales ainsi que les grands dossiers de l'actualité politique européenne et internationale figureront à l'ordre du jour des discussions.

En début d'après-midi, le chef d'État néerlandais et son épouse recevront successivement en audience au palais grand-ducal le président de la Chambre des députés, Mars Di Bartolomeo, le Premier ministre Xavier Bettel et le ministre Jean Asselborn.

Les chefs d'État et leurs épouses seront ensuite accueillis à l'Hôtel de Ville par le bourgmestre Lydie Polfer pour une séance académique, en présence du conseil échevinal et du conseil communal. Une promenade sur le chemin de la Corniche figurera ensuite au programme.

Un dîner de gala offert par LL.AA.RR. le Grand-Duc et la Grande-Duchesse au palais grand-ducal en l'honneur de LL.MM. le roi et la reine des Pays-Bas, en présence de LL.AA.RR. le Grand-Duc héritier et la Grande-Duchesse héritière, clôturera cette première journée de la visite d'État.

24 mai 2018

La seconde journée de la visite d'État, LL.MM. le roi et la reine des Pays-Bas et LL.AA.RR. le Grand-Duc et la Grande-Duchesse se rendront sur le site de Belval. C'est à côté de l'ancien bâtiment industriel Massenoire au pied des hauts-fourneaux qu'elles seront accueillies par le ministre de la Famille et de l'Intégration, ministre à la Grande Région, Corinne Cahen.

La délégation officielle se déplacera à pied vers les hauts-fourneaux, où elle recevra des explications au sujet du fonctionnement de ces derniers, sur le site de Belval en général ainsi que sur la reconversion des friches industrielles.

Le couple royal néerlandais et le couple grand-ducal seront ensuite reçus par le vice-recteur académique de l'Université du Luxembourg, Romain Martin, pour une visite du Learning Centre de l'Université du Luxembourg qui ouvrira ses portes en septembre. Le Learning Centre sera un espace offrant – outre les services de bibliothèque classiques – un environnement d'apprentissage à la fine pointe de la technologie.

À la Maison du savoir de l'Université du Luxembourg, la délégation aura ensuite l'occasion d'assister à une présentation intitulée «Space Resources Utilisation: Luxembourg's next big bet in Space». Figurera également au programme la visite de différents ateliers dans le domaine spatial, notamment «Legal», «Private-public cooperation», et «Space Education», en présence de professeurs, de chercheurs et d'étudiants de l'Université du Luxembourg et de l'université de Leyde ainsi que d'autres acteurs privés.

En fin de matinée, LL.MM. le roi et la reine des Pays-Bas ainsi que LL.AA.RR. le Grand-Duc et la Grande-Duchesse seront accueillis par le Premier ministre, ministre d'État, ministre de la Culture, Xavier Bettel, au château de Vianden pour l'inauguration de l'exposition «Relations: The Nassaus and Luxembourg». Cette exposition est consacrée aux deux branches de la maison de Nassau, c'est-à-dire Orange-Nassau et Luxembourg-Nassau, et exhibe des pièces provenant des collections royales à La Haye et des collections de la maison grand-ducale.

La visite guidée sera suivie d'un déjeuner officiel offert par le Premier ministre Xavier Bettel au nom du gouvernement, en l'honneur de LL.MM. le roi et la reine des Pays-Bas ainsi que de LL.AA.RR. le Grand-Duc et la Grande-Duchesse, au château de Vianden.

Le couple royal et le couple grand-ducal se rendront ensuite à la Chambre de commerce où ils seront accueillis par la ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg, la secrétaire d'État à l'Infrastructure et à la Gestion des eaux du royaume des Pays-Bas, Stientje van Veldhoven, et le président de la Chambre de commerce, Michel Wurth. Ils y auront l'occasion d'assister à un débriefing du séminaire économique «Luxembourg and the Netherlands: Together on the way to a circular economy» et de s'entretenir avec des représentants des entreprises néerlandaises et luxembourgeoises ayant participé au séminaire économique relatif à l'économie circulaire avec un accent sur les sous-thèmes Smart City et Smart Mobility qui se tiendra au cours de la journée.

Cette deuxième journée de la visite se clôturera par un concert offert par LL.MM. le roi et la reine des Pays-Bas en l'honneur de LL.AA.RR. le Grand-Duc et la Grande-Duchesse à la Philharmonie Luxembourg.

25 mai 2018

Le dernier jour de la visite d'État, LL.MM. le roi et la reine des Pays-Bas ainsi que LL.AA.RR. le Grand-Duc et la Grande-Duchesse se rendront à l'entreprise Neobuild SA. Ils y seront accueillis par la ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg, et le président de Neobuild SA, Roland Kuhn. En tant que premier pôle d'innovation technologique de la construction durable dans le pays, Neobuild SA a pour objectif de faciliter l'innovation technologique et de soutenir les entreprises luxembourgeoises actives dans ce secteur. L'entreprise emploie entre autres de nouveaux matériaux, des procédés constructifs, des énergies renouvelables et des systèmes de certifications. Après une brève présentation de l'entreprise, des présentations des entités suivantes auront lieu: Syndicats des Eaux du Sud (SES), Contern SA, Peintures Robin SA et Digital Inclusion.

Les souverains néerlandais et luxembourgeois seront ensuite accueillis par le ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch au CFL Multimodal, situé sur le site Eurohub Sud. La délégation participera à une visite guidée du terminal où une démonstration aura lieu et où des explications seront fournies au sujet de l'autoroute ferroviaire.

Par ailleurs, une rencontre de S.M. le roi des Pays-Bas et de son épouse avec la communauté néerlandaise vivant au Luxembourg aura lieu.

La visite d'État prendra fin avec la traditionnelle cérémonie de départ devant le palais grand-ducal, lors de laquelle LL.AA.RR. le Grand-Duc et la Grande-Duchesse prendront congé de LL.MM. le roi et la reine des Pays-Bas.

LL.AA.RR. le Grand-Duc héritier et la Grande-Duchesse héritière ainsi que le ministre de la Famille et de l'Intégration, ministre à la Grande Région, Corinne Cahen, accompagneront le couple royal néerlandais à l'aéroport de Luxembourg où ils prendront congé, à leur tour, de LL.MM. le roi et la reine des Pays-Bas.