D'ierfgroussherzoglech Koppel zitt et an d'Ausland - net fir eng Visitt, mä villméi fir post-universitär Etüden. Vu September u liewen den Ierfgroussherzog Guillaume a seng Fra Stéphanie zu London.Den Ierfgroussherzog fir säin Deel mécht e Formatiounszyklus um "Royal College of Defence Studies" - wéi et vum Haff heescht, wier dëst, fir sech nach besser op seng spéider Chargen als Staatschef ze preparéieren.Och géifen dës post-universitär Etüden an enger Linn mat deene leien, déi den eelste Fils vum Grand-Duc 2001 op der Militärakademie zu Sandhurst suivéiert huet.Op der Schoul, déi 1927 gegrënnt gouf, ginn nëmmen eng ronn 100 Leit aus enge 50 Länner enseignéiert, dat fir sech op héich Diplomaten- oder soss Responsabilitéitsposten virzebereeden.D'Ierfgroussherzogin begleet hire Mann wärend sengen Etüden zu London a fänkt och am Hierscht eng weider Formatioun un; dat an der Konschtgeschicht um Sotheby's Institute.2012 hu sech den Ierfgroussherzog an d'belsch Comtesse Stéphanie de Lannoy bestuet.

Matdeelung vum Haff

La Cour grand-ducale annonce que Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier suivra un cycle de formation postuniversitaire au Royal College of Defence Studies (RCDS) à Londres à partir du mois de septembre prochain.



Désireux d'acquérir une expertise complémentaire pour assumer dans les meilleures conditions ses futures responsabilités, le Prince Guillaume a choisi le Royal College of Defence Studies en continuité avec son expérience acquise à la Royal Military Academy Sandhurst ainsi que ses études universitaires en sciences politiques.



Créé en 1927, le RCDS accueille chaque année une centaine de personnes provenant de plus de cinquante pays. Le RCDS dispense un enseignement dans les domaines des relations internationales, de la géopolitique et du management, destiné à préparer des hauts fonctionnaires, diplomates, officiers et dirigeants du secteur privé à occuper des postes à hautes responsabilités. Les cours sont organisés en partenariat avec les universités London School of Economics and Political Science (LSE) et le King's College London.



Son Altesse Royale la Grande-Duchesse Héritière accompagnera son époux en Grande-Bretagne. Elle profitera à son tour du séjour à Londres pour suivre une formation en histoire de l'art au Sotheby's Institute.



Palais grand-ducal, le 21 juin 2018