PISA – MYSTERIUM VITAMINNEN! (08.01.2017)

Wann et kal dobaussen ass an d’Sonn net dacks um Himmel steet. Da fille vill Leit sech schwaach a boosten hir Gesondheet mat Vitaminnen. Am Pisa weise mer firwat eise Kierper Vitaminne brauch, op Vitamin-Pëllen wierklech eppes bréngen an op lo am Wanter wierklech jidderee muss Vitamin D huelen. Den Dante mécht fir eis de grousse Vitamin-Check. Wat muss een iessen, datt ee genuch Vitaminne kritt? An de Mister Science wëll erausfannen op wat een an der Kichen oppassen muss datt een d’Vitaminnen net futti kacht.