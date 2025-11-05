De "Supermound" annoncéiert sech
© Claude Kraemer
Wann d'Distanz tëscht dem Mound an der Äerd am geréngsten ass, schwätzt ee vun engem "Supermound".
Wann de Mound der Äerd besonnesch no kënnt, handelt et sech ëm e sougenannte "Supermound". E Mëttwoch den Owend um 23.16 Auer bedréit d'Distanz tëscht béiden "nëmmen" 356.400 Kilometer. Normalerweis ass de Mound méi wéi 400.000 Kilometer vun eis ewech. De geneeën Zäitpunkt vum volle Mound ass dogéint schonn am Nomëtteg um 14.19 Auer.
Firwat wierkt de Mound méi grouss?
Wann de Mound sech no um Horizont befënnt, wierkt e méi grouss wéi wann en uewen um Himmel steet. Dësen Effekt gëtt "Moundillusioun" genannt. Déi optesch Täuschung ass awer reng Kappsaach. Wann de Mound just iwwert dem Horizont steet, kënne mir en a Relatioun setze mat der Landschaft a mat aneren Objeten. Steet en héich um Himmel, feelt dem mënschlechen Aen d'Informatioun vun der Déift a vum Raum. Dowéinst schéngt de Mound do méi wäit ewech.
Wou hunn aner Bezeechnungen hiren Ursprong?
Fréier gouf fir de Vollmound am Mount November och "Niwwelmound" gesot, well et zu där Joreszäit dacks niwweleg ass. An Däitschland gëtt et fir all Vollmound vun engem Mount eng aner Bezeechnung. Fréier hunn d'Leit sech nach net sou u Kalenneren an Auerzäiten, mä éischter un de saisonalen Naturphenomener orientéiert.
D'Bezeechnung "Bibermound" kënnt vum nordamerikanesche Kontinent a geet op déi indigeen Vëlker zréck. De Biber wier anscheinend am November besonnesch aktiv. Aner Legende schwätze vu Jeeër, déi besonnesch am November Falen opgestallt hu fir Biberen ze fänken, fir esou un hire waarme Pelz ze kommen.
Wéi gëtt d'Wieder?
Generell wäert de "Supermound" no Sonnenënnergang, de ganzen Owend laang an och d'Nuecht iwwer ze gesi sinn. Ënnert der Konditioun, dass d'Wieder matspillt. Den aktuelle Previsiounen no stinn d'Chancë net schlecht, de "Supermound" op d'mannst zäitweis bewonneren ze kënnen. Et sinn éischter wéineg Wolleken ënnerwee, am Laf vun der Nuecht wäerten awer plazeweis Niwwel an Héichniwwel opkommen.
Wéi kënnt Är Foto op rtl.lu?
Wann Iech schéi Biller vum seelenen Naturphenomen geléngen, setze mir déi selbstverständlech gären online. Mailt eis Är Fotoen op foto@rtl.lu