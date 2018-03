X

Datt de Wee vu Maarnech erof op Dosbuerg (Dasburg) am Our-Dall net dee beschten ass, dat ass gewosst.Wéi uerg den Zoustand vum Belag wierklech ass, huet d'Gaby Ewrard-Hetto Mëtt der Woch mat engem Facebook-Post gewisen ... an den Echo blouf net aus!Iwwer 200 Mol gouf de Bäitrag scho gedeelt, domat sinn d'leit engem Opruff vun der Autorin nokomm, well déi hat ënnert anerem geschriwwen:DEELEN , DEELEN , DEELEN !!!!! Fannt dir daat heiten Normal ???? All Daag muss ech ( an nach vill aner Leit ) des Streck fuere fir schaffe ze fuere .... an daat muss ech mir undoen well ech wei gesoot schaffe gin . Mettlerweil fuere ech eng alternativ Streck fir mir main privaten Eegentum ( deen ech leider muss hun , wei gesoot fir schaffe ze goen ) net futti ze man . Sou fuere ech all Daag een Emwee vun 4 km dohin an 4 km fir heem ( insgesamt 8 km , 6 Deeg pro Woch ) nemme fir main Auto net futti ze man ....

Den Zoustand vun der N10 op dëser Plaz ass scho méi laang e Sujet, well schonn 2017 hat sech d'Politik domat beschäftegt ...