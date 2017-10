Nächste Mount ass Queen fir e Concert zu Amnéville. Am Virfeld dovunner goufe mer an dem Brian May seng Heemecht op e ganz exklusiven Interview invitéiert.

Reportage: Exklusiven Interview mam Gittarist vu Queen (11.10.2017) Am Virfeld vum Concert vu "Queen + Adam Lambert" zu Amnéville, goufe mer an d'Heemescht vum Brian May op e ganz exklusiven Interview agelueden. De britesche Gittarist schwätzt hei iwwert seng perséinlech Hobbyen an natierlech och iwwert seng Musek an d'Tour déi mat Queen bevirsteet. Dernieft hu mer awer och mam Brian May iwwert eist klengt Lëtzebuerg geschwat!

De kompletten Interview mam Queen-Gittarist BRIAN MAY (11.10.2017) Lauschtert hei de ganzen Interview deen eis Kollegin d'Sabine Dabe an der Heemescht vum britesche Museker gefouert huet.

Den 12. November steet d'Band Queen zesumme mam amerikanesche Sänger Adam Lambert zu Amnéville op de Bühn. Deen eenzegen Optrëtt a Frankräich, dee se am Kader vun hirer Europa-Tour maachen.Déi bekannte britesch Rockband feiert domat de 40. Anniversaire vum release vun hirem Album "News from the World". An am Virfeld vun dëser Tour goufe mer op London invitéiert, an dem legendäre Gittarist Brian May seng Heemecht.Während gutt 20 Minutte stoung hien eis souzesoe Ried an Äntwert an huet iwwert seng privat Interessie mat eis geschwat, grad ewéi och iwwert d'Band an de Concert, an natierlech koume mer net laanscht d'Thema "Lëtzebuerg".De ganzen Interview mam Brian May (op englesch) kënnt dir Iech dann och hei ukucken. Wousst der zum Beispill, datt hien e ganz groussen Déierefrënd ass, a säin Hobby Astronomie ass?