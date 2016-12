X

D'Ellen van der Woude mat hirem priméierte Wierk. © Christiane Kremer

Den RTL-Publikumspräis war fir den Damiano Tussillagine an zwar fir säi Wierk "Oriente" (céramique et bois flottant issu de la mer, panneau perforé, effet métallique, H 60 x L 6 0 cm, pièce unique), dat ähnlech ausgesäit wéi dat op dëser Foto, awer een anere "Kader" huet (cf. hei drënner). © Christiane Kremer

Detail aus dem Wierk vum Damiano Tussillagine © Christiane Kremer

D'Gebai Nummer 19 an der Neier Avenue ("19 Liberté") war jo vun der Spuerkeess kaaft a renovéiert ginn. Vum 1. bis de 5. Dezember war eng grouss Handwierks- a Konschthandwierks-Ausstellung am Gebai.An déi Kombinatioun hat gepasst, well Contenant a Contenu, also Gebai an Exponater hunn esou vill Leit ugezunn, datt et virum fréieren Arbedsgebai zu grousse Schlaange komm ass - wat et jo zu Lëtzebuerg virun Expoen net allze dacks virkënnt ...Alles an allem ware sech iwwer 10.000 Leit d'Ausstellung "De Mains de Maîtres" ukucken.D'Ausstellung op Initiativ vun der ierfgroussherzoglecher Koppel hat als But, d'Konschthandwierk an indirekt och d'Handwierk zu Lëtzebuerg an de Mëttelpunkt ze stellen. Eng 45 Dossieren vu Kënschtler aus alle Beräicher ware vun engem Jury zeréckbehale ginn.De Präis vum Jury war fir d'Ellen van der Woude an de Publikumspräis, bei deem d'Leit op RTL.lu ofstëmme konnten, war fir den Damiano Tussillagine.Intressant ass, datt béid Wierker aus dem Beräich Keramik kommen, sou d'Tania Brugnoni aus dem Jury.Retombées extrêmement positives pour l'exposition dédiée aux artisans et créateurs d'art qui s'est tenue du 1er au 5 décembre dernier, à l'initiative de Leurs Altesses Royales le Grand-Duc Héritier et la Grande-Duchesse Héritière, dans le bâtiment du 19 Liberté, récemment rénové par la Banque et Caisse d'épargne de l'État.A l'issue de trois jours auxquels se sont ajoutées une journée pour les professionnels et une autre pour les lycéens, plus de 10 000 visiteurs ont été séduits par un véritable voyage au coeur de l'artisanat d'art. Ainsi, la journée dédiée aux lycéens a permis d'organiser plus de 28 visites guidées générant de la sorte la venue de plus de 600 élèves issus des lycées du pays.Le succès de l'exposition s'est concrétisé par de nombreuses et très belles ventes d'oeuvres les plus diverses. Afin d'encourager l'artisanat d'art contemporain, les artistes se sont engagés à reverser à la Chambre des Métiers une partie de l'argent récolté qui permettra de financer la formation dans ce secteur.Une cérémonie de remise des prix est organisée ce jeudi dans l'auditorium de la Chambre des Métiers pour récompenser la qualité du travail des artisans.Le prix du Jury est descerné à Madame Ellen van der Woude et le prix du public RTL à Monsieur Damiano Tussillagine.Nous tenons à remercier les partenaires qui ont contribué au succès de cette grande exposition, la Chambre des Métiers et la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat ainsi que le Ministère de l'Economie, le Ministère de la Culture, et la Ville de Luxembourg et tous les autres sponsors pour leur soutien.