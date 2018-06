Et geet ënnert anerem drëms, datt d'Motocyclisten sech méi an der Mëtt vun hirer Spuer ophalen.

Ponts et Chaussées

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© Service Information Presse

D'Ponts et Chaussées reagéieren op déi uerg Motorradsaccidenter, déi et ewell dëst Joer goufen.

Den Ament gëtt dofir op der geféierlecher Streck tëscht Kautebaach a Wolz eng spezielle Markéierung opgezeechent.



Et geet drëms, datt d'Motocyclisten sech méi an der Mëtt vun hirer Spuer ophalen an Distanz zur Mëttel-Ligne vun der Strooss behalen, dat besonnesch a Kéieren.



© Service Information Presse

D'Marquage-Aarbechten dauere bis iwwermuer - wärend där Zäit ass d'N25 tëscht Wolz a Kautebaach gespaart - just Busser dierfen zirkuléieren.