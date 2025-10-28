Radaren op der A3 installéiert, fir de Covoiturage ze kontrolléieren
Wien an de leschten Deeg iwwert d'Diddelenger Autobunn gefuer ass, deem ass opgefall, datt hei zwee nei Radaren opgeriicht goufen.
Zwee nei Radare goufen op der A3 tëscht dem Gaasperecher Kräiz an der Aire de Berchem installéiert. Hir Aufgab wäert et sinn, d’Spuer, déi u sech fir de Covoiturage reservéiert ass, ze kontrolléieren, esou heescht et op RTL Infos. D'Spuer ganz lénks ass op enger Längt vun 3,5 Kilometer exklusiv fir Autoe mat mindestens zwou Persounen u Bord a fir Busser reservéiert. Chaufferen, déi eleng am Gefier sinn an dës Spuer benotzen, wäerten an Zukunft vun dëse Radaren automatesch geblëtzt ginn. Dës nei Spuer ass fir Gefierer mat op d'mannst zwou Persounen u Bord reservéiert.
Déi zwee Radare wäerten awer net just kontrolléieren, ob een eleng oder zu méi am Auto sëtzt, mä wäerten och aner Infraktioune erfaassen. No enger Testphas, déi an den nächste Méint ufänkt, gi se am Fréijoer 2026 aktiv. D’Geldstrof fir Verstéiss läit bei op d’mannst 74 Euro. Wärend der Testphas wäerten d'Automobilisten, déi geblëtzt ginn, awer keng Post vun der Police kréien.
D’Radare si mat Kameraen equipéiert, déi mënschlech Formen erkennen an tëscht Mënschen, Mannequinen oder Déieren ënnerscheede kënnen, heescht et vu Ponts et Chaussées.
D’Zil ass et, de Covoiturage ze fërderen an d’Zuel u Gefierer op der Strooss ze reduzéieren. Dem Mobilitéitsministère no bréngt d’Spuer fir Covoiturage en Zäitgewënn, deen d'Leit och spieren. Am Duerchschnëtt véier Minutten Richtung Lëtzebuerg moies an fënnef Minutte Richtung Frankräich nomëttes.
Zanter dem 15. September ass d’Maximalvitess op 110 km/h ausserhalb an op 70 km/h wärend de Spëtzenzäiten, also dem Beruffstrafic, limitéiert.