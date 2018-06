Den Historiker Sébastien Louis suivéiert déi nächst Wochen intensiv d’Futtball-Weltmeeschterschaft. Awer hien interesséiert sech net fir dat, wat um Terrain geschitt, mä fir dat wat ronderëm passéiert. Hien ass Spezialist fir radikal Fankulturen an huet seng Dokteraarbecht beispillsweis iwwert d’Ultraen an Italien geschriwwen. Wat ass den Ënnerscheed tëscht Ultraen an Hooligans? Firwat zitt grad de Futtball esou Fans un? A wéi grouss ass de Risiko bei der WM a Russland?

D’Kankyo Tannier huet viru 17 Joer decidéiert, an engem buddhistesche Klouschter am Elsass ze liewen. Si fënnt do déi néideg Rou, fir sech op dat Wesentlecht ze konzentréieren. Si gesäit sech selwer als “"Nonn 2.0", well si verstoppt sech net an hirem Klouschter, mä notzt déi modern Medien, fir iwwert hir Liewensphilosophie z’informéieren. Nieft hirem Blog hält si och Konferenzen a schreift Bicher ("Ma cure de Silence" oder "À la recherche du temps présent").

Dat ass ëmmer eng wonnerbar Geleeënheet, fir och mat der Gesellschaft verbonnen ze sinn an esou och Alternativen ze proposéieren, déi dozou bäidroen, sech op de Mental an de Wuel ze konzentréieren.



D'KANKYO schwätzt Franséisch, Englesch an Däitsch an ass eng ganz lieweg, sympathesch an häerzlech Persoun, déi sech och an de leschte Joeren aktiv fir d'Deieren agesat huet.

Zënter 2016 wunnt Si an engem Holz Chalet net wäit vum buddhistesche Klouschter Ryumon Ji vu Weitersviller bei Stroossbuerg. Et ass hir wichteg zesummen mat der Natur ze liewen an Zäit ze hunn, fir Bicher ze schreiwen an duerch hire Blog www.dailyzen.fr, d'Leit iwwert d'Wichtegkeet vun der Meditatioun ze informéieren.







D'Buch "Ma cure de silence" ass 2017 erauskomm, an 13 Sproochen iwwersat ginn an ass haaptsächlech ee Buch, dat vu Meditatiounstechniken an Rou schwätzt. Hei kann ee Villes bäiléieren an och am Alldag applizéieren.



Dat neit Buch "A la recherche du temps présent" ass ab Juni eraus an traitéiert méi d'Aspekter vun der dynamescher, mee och schwiereg Gesellschaft an där mir haut liewen an d'Problemer, déi mir all evitéiere kënnen, andeems mir ons méi Zäit iwwerloossen an och am "Hier und Jetzt" (Präsens) liewen.