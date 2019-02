© 1/3

Et ass Norwegen, déi 2 Plazen dobäi gewonnen hunn an esou an d'Top 10 geréckelt sinn. Lëtzebuerg ass elo op der 11. Plaz. Spuenien konnt mat engem Plus vu 5 Plazen op d'1 sprangen, an huet Italien an Island op d'Plazen 2 an 3 verdrängt.Den Indice gëtt gerecht un Hand vu verschiddene Kritären, wéi d'Liewenserwaardung. Minuspunkte ginn et fir d'Fëmmen oder d'Fettleiwegkeet. Facteure, wéi den Zougang zu propperem Waasser respektiv d'Kläre vum Waasser, spillen och eng Roll.Et ginn dann och Erklären, wisou Lëtzebuerg zeréckgefall ass. Zanter Jore geet d'Fettleiwegkeet zu Lëtzebuerg erop, d'Ernierung gëtt méi schlecht an d'Leit si sportlech manner aktiv.