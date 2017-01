De groussherzoglechen Haff deelt mat, dat de Prënz Louis an d'Prinzessin Tessy sech wëlle scheede loossen.

De Grand-Duc Henri an d'Grande-Duchesse Marie Teresa schwätzen am Schreiwes vu schwieregen Zäiten a froen fir d' Privatssphär vun der Koppel ze respektéieren.2016 hate si hiren 10. Hochzäitsdag gefeiert. Si hunn 2 Kanner, de Prënz Gabriel Michael Louis Ronny (2006 gebuer) an de Prënz Noah Etienne Guillaume Gabriel Matthias Xavier (2007 gebuer).

COMMUNIQUE DE LA COUR GRAND-DUCALE

Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse ont le regret d’annoncer que le Prince Louis et la Princesse Tessy ont décidé de divorcer. Dans ces circonstances douloureuses, ils comptent sur la compréhension de tous pour respecter la sphère privée du couple et de leurs enfants.

Palais grand-ducal, le 18 janvier 2017