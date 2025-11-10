S.A.R. le Grand-Duc (alors Grand-Duc héritier) lors de la naissance du Prince Guillaume de Luxembourg, le 11 novembre 1981 © Cour grand-ducale / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

Baptême du Prince Guillaume de Luxembourg, le 2 décembre 1981. © Cour grand-ducale / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

Présentation officielle du Prince Guillaume de Luxembourg par Ses parents. © Cour grand-ducale / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

Quatre générations réunies (de g. à dr.) S.A.R. le Grand-Duc Jean, S.A.R. la Grande-Duchesse Charlotte, le Prince Guillaume de Luxembourg dans les bras de S.A.R. le Grand-Duc (alors Grand-Duc héritier). © Cour grand-ducale / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

Le Prince Guillaume de Luxembourg dans les bras de S.A.R. la Grande-Duchesse (alors Princesse Maria Teresa) entourés (g. à dr.) de la S.A.R. la Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte, de S.A.R. le Grand-Duc Jean, de S.A.R. le Grand-Duc (alors Grand-Duc héritier) ainsi que des grands-parents maternels M. José Antonio Mestre et Mme Maria Teresa Batista-Falla de Mestre. © Cour grand-ducale / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

Le Prince Guillaume de Luxembourg nourrisson. © Cour grand-ducale / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

1982: La Grande-Duchesse et le Prince Guillaume à Cabasson. © Collections photographiques de la Maison grand-ducale de Luxembourg / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

En novembre 1983, le Prince Guillaume de Luxembourg en visite à Rome, dans les bras de Sa Sainteté le Pape Jean-Paul II. © Cour grand-ducale / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

La Famille grand-ducale: LL.AA.RR. le Grand-Duc et la Grande-Duchesse entourés de Leurs cinq enfants. © Cour grand-ducale / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

La Famille grand-ducale en vacances. © Collections photographiques de la Maison grand-ducale de Luxembourg / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

La Grande-Duchesse et le jeune Prince Guillaume au Galapagos en 1987. © Collections photographiques de la Maison grand-ducale de Luxembourg / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

Le Prince Guillaume en pleine pratique du ski nautique. © Collections photographiques de la Maison grand-ducale de Luxembourg / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

S.A.R. le Grand-Duc héritier prête serment sur le drapeau en sa qualité d’officier de l’armée luxembourgeoise. © Collections de la Cour grand-ducale / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

Portrait officiel (2009): S.A.R. la Grande-Duchesse entourée de S.A.R. le Grand-Duc et de S.A.R. le Grand-Duc héritier. © Cour grand-ducale / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

S.A.R. le Grand-Duc héritier aux côtés de S.A.R. la Princesse Alexandra, Sa soeur. © Cour grand-ducale / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

S.A.R. le Grand-Duc héritier aux côtés de S.A.R. le Prince Sébastien ainsi que de S.A.R. le Prince Félix; deux de Ses trois frères. © Cour grand-ducale / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

S.A.R. le Grand-Duc héritier © Cour grand-ducale / Christian Aschman / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

S.A.R. le Grand-Duc héritier © Cour grand-ducale / Christian Aschman / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

S.A.R. le Grand-Duc héritier © Cour grand-ducale / Christian Aschman / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

S.A.R. le Grand-Duc héritier © Cour grand-ducale / Christian Aschman / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

S.A.R. le Grand-Duc héritier © Cour grand-ducale / Christian Aschman / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

Mariage Princier à la Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg © SIP / Nicolas Bouvy / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

Le Prince Guillaume et la Princesse Stéphanie se sont mariés le 20 octobre 2012 en la Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg. © SIP / Nicolas Bouvy / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

Le Couple héritier durant la Fête nationale 2013 - Te Deum. © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

Le Prince Guillaume assiste à la cérémonie du "Memorial Day", en mai 2015. © U.S. Embassy Luxembourg / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

Le Couple héritier a participé à la Journée commémorative de la fin de la Seconde Guerre Mondiale à Paris. © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

Discours du Prince Guillaume lors d'une exposition "De Mains de Maîtres". © SIP / Charles Caratini, tous droits réservés / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

Le Couple héritier à New Yoek pour le "2018 Luxembourg American Business Award". © Russ Rowland / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

Le Couple héritier soutient les athlètes luxembourgeois lors des Jeux Mondiaux Hiver 2017 des Special Olympics. © Special Olympics Luxembourg / Astrid Steiner-Fischer / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

Septembre 2019 - Le Prince et la Princesse en mission économique au Royaume du Maroc. © SIP / Jean-Christophe Verhaegen / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

Le Grand-Duc héritier fait sa promesse scout en présence de 3000 scouts. © Cour grand-ducale / Marion Dessard / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

Son Altesse Royale le Grand-Duc héritier et M. Gregory P. Crawford, président Miami University. © MUDEC / Scott Kissell / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

Le Prince héritier à la rencontre des élèves de l'école fondamentale Angelsberg. © Cour grand-ducale / Sophie Margue / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

Le Couple héritier et leur premier enfant lors d'une promenade dans la nature. © Cour grand-ducale / Sophie Margue / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

Le Prince Guillaume fait un don de sang. © Cour grand-ducale / Sophie Margue / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

