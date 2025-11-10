De Grand-Duc Guillaume feiert en Dënschdeg säin éischte Gebuertsdag zanter dem Trounwiessel.

Um Dënschdeg feiert de Grand-Duc Guillaume seng 44 Joer – den éischte Gebuertsdag fir de Lëtzebuerger Staatschef zanter dem Trounwiessel Ufank Oktober.

Den Ierfgroussherzog Guillaume ass dat eelste Kand vun der Grande-Duchesse Maria Teresa an dem Grand-Duc Henri. Hien ass den 18. Dezember 2000 offiziell zum Ierfgroussherzog ernannt ginn an ass zanter dem 19. Oktober 2012 mat der Comtesse Stéphanie de Lannoy bestuet. Den 3. Oktober 2025 ass hien offiziell Grand-Duc ginn.

S.A.R. le Grand-Duc (alors Grand-Duc héritier) lors de la naissance du Prince Guillaume de Luxembourg, le 11 novembre 1981 © Cour grand-ducale / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue
Baptême du Prince Guillaume de Luxembourg, le 2 décembre 1981. © Cour grand-ducale / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue
Présentation officielle du Prince Guillaume de Luxembourg par Ses parents. © Cour grand-ducale / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue
Quatre générations réunies (de g. à dr.) S.A.R. le Grand-Duc Jean, S.A.R. la Grande-Duchesse Charlotte, le Prince Guillaume de Luxembourg dans les bras de S.A.R. le Grand-Duc (alors Grand-Duc héritier). © Cour grand-ducale / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue
Le Prince Guillaume de Luxembourg dans les bras de S.A.R. la Grande-Duchesse (alors Princesse Maria Teresa) entourés (g. à dr.) de la S.A.R. la Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte, de S.A.R. le Grand-Duc Jean, de S.A.R. le Grand-Duc (alors Grand-Duc héritier) ainsi que des grands-parents maternels M. José Antonio Mestre et Mme Maria Teresa Batista-Falla de Mestre. © Cour grand-ducale / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue
Le Prince Guillaume de Luxembourg nourrisson. © Cour grand-ducale / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue
1982: La Grande-Duchesse et le Prince Guillaume à Cabasson. © Collections photographiques de la Maison grand-ducale de Luxembourg / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue
En novembre 1983, le Prince Guillaume de Luxembourg en visite à Rome, dans les bras de Sa Sainteté le Pape Jean-Paul II. © Cour grand-ducale / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue
La Famille grand-ducale: LL.AA.RR. le Grand-Duc et la Grande-Duchesse entourés de Leurs cinq enfants. © Cour grand-ducale / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue
La Famille grand-ducale en vacances. © Collections photographiques de la Maison grand-ducale de Luxembourg / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue
La Grande-Duchesse et le jeune Prince Guillaume au Galapagos en 1987. © Collections photographiques de la Maison grand-ducale de Luxembourg / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue
Le Prince Guillaume en pleine pratique du ski nautique. © Collections photographiques de la Maison grand-ducale de Luxembourg / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue
S.A.R. le Grand-Duc héritier prête serment sur le drapeau en sa qualité d’officier de l’armée luxembourgeoise. © Collections de la Cour grand-ducale / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue
Portrait officiel (2009): S.A.R. la Grande-Duchesse entourée de S.A.R. le Grand-Duc et de S.A.R. le Grand-Duc héritier. © Cour grand-ducale / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue
S.A.R. le Grand-Duc héritier aux côtés de S.A.R. la Princesse Alexandra, Sa soeur. © Cour grand-ducale / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue
S.A.R. le Grand-Duc héritier aux côtés de S.A.R. le Prince Sébastien ainsi que de S.A.R. le Prince Félix; deux de Ses trois frères. © Cour grand-ducale / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue
S.A.R. le Grand-Duc héritier © Cour grand-ducale / Christian Aschman / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue
S.A.R. le Grand-Duc héritier © Cour grand-ducale / Christian Aschman / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue
S.A.R. le Grand-Duc héritier © Cour grand-ducale / Christian Aschman / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue
S.A.R. le Grand-Duc héritier © Cour grand-ducale / Christian Aschman / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue
S.A.R. le Grand-Duc héritier © Cour grand-ducale / Christian Aschman / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue
Mariage Princier à la Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg © SIP / Nicolas Bouvy / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue
Le Prince Guillaume et la Princesse Stéphanie se sont mariés le 20 octobre 2012 en la Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg. © SIP / Nicolas Bouvy / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue
Le Couple héritier durant la Fête nationale 2013 - Te Deum. © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue
Le Prince Guillaume assiste à la cérémonie du "Memorial Day", en mai 2015. © U.S. Embassy Luxembourg / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue
Le Couple héritier a participé à la Journée commémorative de la fin de la Seconde Guerre Mondiale à Paris. © SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue
Discours du Prince Guillaume lors d'une exposition "De Mains de Maîtres". © SIP / Charles Caratini, tous droits réservés / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue
Le Couple héritier à New Yoek pour le "2018 Luxembourg American Business Award". © Russ Rowland / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue
Le Couple héritier soutient les athlètes luxembourgeois lors des Jeux Mondiaux Hiver 2017 des Special Olympics. © Special Olympics Luxembourg / Astrid Steiner-Fischer / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue
Septembre 2019 - Le Prince et la Princesse en mission économique au Royaume du Maroc. © SIP / Jean-Christophe Verhaegen / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue
Le Grand-Duc héritier fait sa promesse scout en présence de 3000 scouts. © Cour grand-ducale / Marion Dessard / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue
Son Altesse Royale le Grand-Duc héritier et M. Gregory P. Crawford, président Miami University. © MUDEC / Scott Kissell / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue
Le Prince héritier à la rencontre des élèves de l'école fondamentale Angelsberg. © Cour grand-ducale / Sophie Margue / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue
Le Couple héritier et leur premier enfant lors d'une promenade dans la nature. © Cour grand-ducale / Sophie Margue / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue
Le Prince Guillaume fait un don de sang. © Cour grand-ducale / Sophie Margue / © RTL Archivbiller, Domingos Oliveira, Maison du Grand-Duc/Sophie Margue
Ierfgroussherzog Guillaume: Säi Liewen a Biller (9.7.25)
Den 10. Mee 2020 ass den Ierfgroussherzog eng éischte Kéier Papp ginn. Um 5.13 Auer an der Stater Maternité Grande-Duchesse Charlotte koum den neien Trounfollger Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume op d'Welt. Säi klenge Brudder Prënz François, dee mat ganzem Numm François Henri Louis Marie Guillaume heescht, koum de 27. Mäerz 2023 op d'Welt.

Trounwiessel: Best-of groussherzoglech Koppel (3.-5.10.25)
