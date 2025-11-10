S.A.R. le Grand-Duc (alors Grand-Duc héritier) lors de la naissance du Prince Guillaume de Luxembourg, le 11 novembre 1981
Baptême du Prince Guillaume de Luxembourg, le 2 décembre 1981.
Présentation officielle du Prince Guillaume de Luxembourg par Ses parents.
Quatre générations réunies (de g. à dr.) S.A.R. le Grand-Duc Jean, S.A.R. la Grande-Duchesse Charlotte, le Prince Guillaume de Luxembourg dans les bras de S.A.R. le Grand-Duc (alors Grand-Duc héritier).
Le Prince Guillaume de Luxembourg dans les bras de S.A.R. la Grande-Duchesse (alors Princesse Maria Teresa) entourés (g. à dr.) de la S.A.R. la Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte, de S.A.R. le Grand-Duc Jean, de S.A.R. le Grand-Duc (alors Grand-Duc héritier) ainsi que des grands-parents maternels M. José Antonio Mestre et Mme Maria Teresa Batista-Falla de Mestre.
Le Prince Guillaume de Luxembourg nourrisson.
1982: La Grande-Duchesse et le Prince Guillaume à Cabasson.
En novembre 1983, le Prince Guillaume de Luxembourg en visite à Rome, dans les bras de Sa Sainteté le Pape Jean-Paul II.
La Famille grand-ducale: LL.AA.RR. le Grand-Duc et la Grande-Duchesse entourés de Leurs cinq enfants.
La Famille grand-ducale en vacances.
La Grande-Duchesse et le jeune Prince Guillaume au Galapagos en 1987.
Le Prince Guillaume en pleine pratique du ski nautique.
S.A.R. le Grand-Duc héritier prête serment sur le drapeau en sa qualité d’officier de l’armée luxembourgeoise.
Portrait officiel (2009): S.A.R. la Grande-Duchesse entourée de S.A.R. le Grand-Duc et de S.A.R. le Grand-Duc héritier.
S.A.R. le Grand-Duc héritier aux côtés de S.A.R. la Princesse Alexandra, Sa soeur.
S.A.R. le Grand-Duc héritier aux côtés de S.A.R. le Prince Sébastien ainsi que de S.A.R. le Prince Félix; deux de Ses trois frères.
S.A.R. le Grand-Duc héritier
S.A.R. le Grand-Duc héritier
S.A.R. le Grand-Duc héritier
S.A.R. le Grand-Duc héritier
S.A.R. le Grand-Duc héritier
Mariage Princier à la Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg
Le Prince Guillaume et la Princesse Stéphanie se sont mariés le 20 octobre 2012 en la Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg.
Le Couple héritier durant la Fête nationale 2013 - Te Deum.
Le Prince Guillaume assiste à la cérémonie du "Memorial Day", en mai 2015.
Le Couple héritier a participé à la Journée commémorative de la fin de la Seconde Guerre Mondiale à Paris.
Discours du Prince Guillaume lors d'une exposition "De Mains de Maîtres".
Le Couple héritier à New Yoek pour le "2018 Luxembourg American Business Award".
Le Couple héritier soutient les athlètes luxembourgeois lors des Jeux Mondiaux Hiver 2017 des Special Olympics.
Septembre 2019 - Le Prince et la Princesse en mission économique au Royaume du Maroc.
Le Grand-Duc héritier fait sa promesse scout en présence de 3000 scouts.
Son Altesse Royale le Grand-Duc héritier et M. Gregory P. Crawford, président Miami University.
Le Prince héritier à la rencontre des élèves de l'école fondamentale Angelsberg.
Le Couple héritier et leur premier enfant lors d'une promenade dans la nature.
Le Prince Guillaume fait un don de sang.
