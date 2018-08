... an déi een net ëmmer op den éischte Bléck erkennt, déi duerno awer ëmmer méi kloer hiert wierklecht Gesiicht weisen. A well jiddereen, deen online kommentéiert, enger latenter Troll-Tentatioun ausgesat ass, hei e puer Aschätzunge vun der RTL.lu-Ekipp. Fir op d'Troll-Gefor opmierksam ze maachen. Fir all déi, déi sech e bësse Kritik respektiv Selbstkritik zoumudde wëllen ...



Wéi funktionéiert eisen TROLL-Barometer? Ganz einfach: Wat méi Froe mat JO beäntwert ginn, wat Ären Troll-Potenzial méi grouss ass:



1. Dir kommentéiert gären Artikelen, ouni se gelies ze hunn?



2. Dir fänkt Commentairë gären u mat dem Saz: Ech sinn zwar kee Rassist, mä ...



3. Dir fannt Meenungen oder Mesurë vu Gambia respektiv der CSV gutt oder schlecht, just well se vu Gambia respektiv der CSV kommen. Den Inhalt ass Iech egal.



4. Dir schreift, Dir géift eng Partie ni am Liewe wielen, ouni och nëmmen een eenzege Grond fir Är Decisioun ze nennen. (Esou Bäiträg hëllefen anere Leit am Forum natierlech extrem.)



5. Dir verbreet gäre xenophob Klischeeën a gleeft wa méiglech och nach selwer drun: KEE Frontalier wëll Lëtzebuergesch léieren, d'Fransouse fueren am Wanter ALL mat Summerpneuen, KEE Portugis wëll hei wiele goen ... (Scho mol mat de Leit geschwat oder just iwwer se?)



6. Dir kënnt Gedanke liesen a wësst genee, firwat Flüchtlingen an Europa kommen – Stéchwuert Wirtschaftsflüchtlingen an "Asyltourissem" (Merci CSU). Selwer waart Dir awer nach ni an engem Entwécklungs- oder Biergerkrichsland oder hutt ewell mat engem Flüchtling iwwer seng Flucht an d'Grënn dofir geschwat.



7. Dir sidd sécher, fréier war alles besser, d’Jugend vun haut daacht näischt méi an de Premièresexame kritt een haut jo souwisou nogehäit. Ma déi leschte Kéier, datt Dir an der Schoul waart, datt Dir mat Jonke geschwat oder Iech un Examensfroe gewot hutt, du war de Pitti Boden nach Educatiounsminister :-)



8. Fir beim Thema ze bleiwen: Dir verlaangt Respekt fir Är Aarbecht, ma Dir maacht d'Aarbecht vun deenen aneren awer nëmmen allze gäre rof, obschonn Dir nach ni an hirer Haut waart. Zum Beispill äifreg iwwer d'Schoulpersonal lästeren, ouni mat hinnen ze schwätzen, ouni selwer an der Schoul ze sinn oder ouni Kanner an der Schoul ze hunn ... Wouhier wësst Dir ëmmer alles? (Dat selwecht gëllt alternativ fir Staatsbeamten, Polizisten, Mataarbechter vu Ponts et Chaussées, Schwammmeeschteren, Politiker ... Journalisten?)



9. Dir verzaapt bei all Artikel - also ganz onofhängeg vum Thema - ëmmer déiselwecht Leier ... zum Beispill Ären Haass op Akademiker. Ass d'Plack iergendwou hänke bliwwen?



10. Dir sinn glécklech, datt Amazon alles iwwer Iech weess an och aner Sitten Iech zoufälleg lauter Bicher, Lidder, Reesen, Hotellen etc proposéieren, déi Iech effektiv interesséieren. Ma datt Meenungsfuerschungsinstituter op Basis vun engem klengen Echantillon viraussoe kënnen, wéi grad gewielt géif ginn, dat gleeft Dir natierlech op kee Fall. A well dat Resultat Iech net gefält an och net Ärem beschte Copain am Café, kann dat net stëmmen an déi Statistik muss falsch, gefälscht, manipuléiert sinn. (Wat engem net gefält, duerf eben net sinn. Richteg!) Mäi Matleed, léiwe Statec, léif Ilres oder wéi Dir all heescht ...



11. Dir sidd iwwerzeegt, Dir wiert als Eenzegen onfeelbar op der Welt. Anescht formuléiert: Déi aner kënne jo all guer net autofueren. Ass jo kloer! (Ma opgepasst: Fir déi aner gehéiert dir zu deenen aneren.)



12. Dir schwätzt Politiker un, wéi wann Dir zesumme Schwäi gehitt hätt, ma déi Politiker kennen Iech guer net an Dir traut Iech och emol net, hinnen Ären Numm ze verroden ... Wéi kéinte si Äre Fall iwwerpréiwen? A mol éierlech, géift Dir op all anonyme Statement/Virworf/Frechheet äntweren?



13. Dir hutt e Faibel fir Sätz wéi: "Dat interesséiert kee Mënsch" oder "A China ass e Sak Räis ëmgefall" ... a mir gesinn um Schierm, datt ausgerechent deen Artikel grad vill geklickt gëtt ... tjo, domm gaang ;-)



Als Konklusioun kéint ee soen: Sidd mësstrauesch, kloer, och vis-à-vis vun offiziellen Instanzen, ma gleeft - verzeit den Ausdrock - och net all Schäiss, net all Fake News a verbreet dowéinst och net déi onméiglechst Saachen, fir déi et wierklech keng Beweiser gëtt, just well Dir se iergendwou héieren oder gelies hutt ...



A last not least: Wann ee just frustréiert oder jalous ass, dann am beschte mam Kommentéiere waarden, well da kënnt kaum eppes Sënnvolles, eppes Konstruktives eraus - op alle Fall just an deene seelenste Fäll eppes, dat déi ganz Welt wësse muss.



Dat wier TOLL :-)