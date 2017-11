© Screenshot

Krasnodar ass als Favorit géint Käerjeng an d'Partie gaangen, ma de Veräin aus dem Grand-Duché huet gutt matgehalen an huet der Lokalformatioun d'Liewe schwéier gemaach. No den éischten 30 Minutte loung Käerjeng a Russland mat 15:16 hannen.No der Paus loungen d'Lëtzebuerger weider ëmmer mat 1 bis 2 Goaler hannen, ma et ass hinnen net gelongen op Krasnodar opzeschléissen. No 51 Minutte konnt Skif Krasnodar de Virsprong op 3 Goaler ausbauen an et stoung 26:23. An de läschte Minutten ass Käerjeng liicht agebrach, sou dass si no 58 Minutte mat 25:30 hanne loungen. An de leschte Sekonne konnt een de Réckstand op 4 Goaler verkierzen, sou dass et um Enn eng 27:31 Defaite a Russland gouf.Nom Allermatch ass Käerjeng nach net geschloen. De 25. November hu si am Retourmatch d'Méiglechkeet d'Néierlag nees gutt ze maachen. Gespillt gëtt um 19 Auer um Dribbel.E Samschdeg den Owend sinn nach zwou weider Lëtzebuerger Handballequippen am Asaz. Fir d'Red Boys ass et um 18 Auer zu Déifferdeng de Retourmatch géint den HC Dobrudja. Den Allermatch hat een e Freideg den Owend kloer mat 43:23 gewonnen.Bei den Dammen ass den HB Diddeleng e Samschdeg den Owend um 20 Auer am Allersmatch géint den HC Azeryol aus dem Aserbaidschan gefuerdert. Eng schwéier Aufgab fir de Vize-Champion.